كشفت شركة جاك الصينية عن أحدث سياراتها في السعودية جاك GS8 موديل 2023 ، والتي تنتمي إلي فئة سيارات 4×4 الكروس أوفر، وظهر الجيل الأول من جاك GS8 في عام 2016، والجيل الثاني في عام 2021.

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي مزود بشاحن تيربو، وبالتالي ينتج قوه حصانيه تصل الي 248 حصان.

وتحتوي مقصورة سيارة جاك GS8 موديل 2023 علي العديد من التجهيزات منها، شاشة مقاس 16.4 بوصة تعمل باللمس، ولوحة عدادات LCD، وفرش مقاعد من الجلد، وإضاءة أرضية، وميزة القائد الذكي، وتقنية شادو درايف، بالإضافة الي ميزة الركن الآلي، وشاشة عرض

وتتوفر السيارة جاك GS8 موديل 2023 نسخة GL بسعر 121.500 ألف ريال .

بينما نسخة GT من سيارة جاك GS8 موديل 2023 فـ تباع بسعر 127 ألف ريال .

وسعر سيارة جاك GS8 موديل 2023 التي تعمل بنظام الدفع الرباعي يصل إلى 133.300 ألف ريال.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى سيارة جاك GS8 موديل 2023 بالنسخة كاملة المواصفات “فل أوبشن ” نسخة GX بسعر 146 ألف ريال.