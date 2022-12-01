أشاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابق، كارلوس إدواردو، بالنادي.

وقال “إدواردو”:”الهلال أكبر نادي في آسيا وهو ريال مدريد آسيا”.

يذكر أن كارلوس إدواردو لنادي الهلال انضم لسوق الانتقالات الصيفية 2015، واستمر معه حتى ميركاتو صيف 2020.