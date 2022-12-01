أشاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابق، كارلوس إدواردو، بالنادي.
وقال “إدواردو”:”الهلال أكبر نادي في آسيا وهو ريال مدريد آسيا”.
يذكر أن كارلوس إدواردو لنادي الهلال انضم لسوق الانتقالات الصيفية 2015، واستمر معه حتى ميركاتو صيف 2020.
أشاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابق، كارلوس إدواردو، بالنادي.
وقال “إدواردو”:”الهلال أكبر نادي في آسيا وهو ريال مدريد آسيا”.
يذكر أن كارلوس إدواردو لنادي الهلال انضم لسوق الانتقالات الصيفية 2015، واستمر معه حتى ميركاتو صيف 2020.
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