أوضح نايف الفهيد خبير الموارد البشرية والمدرب المعتمد لتطوير وتحسين بيئة العمل، أسباب التسرب الوظيفي في القطاع الخاص.

وقال نايف الفهيد: “الأسباب الرئيسية للتسرب الوظيفي تتمثل في بيئة العمل وعدم الموازنة بينها وبين حياة الموظف والتعامل مع الموظفين كآلات”.

وأكد أن “مسئولية تحسين بيئة العمل ضرورة ملحة، ولابد من تواجد التحفيز والترقيات والتطوير”، مشيرا إلى أن أفضل مدة ألا يقل تواجد الموظف بوظيفة محددة هي من 3 إلى 5 سنوات.

كما أشار إلى أن الموظف كثير الانتقال بين الشركات يشكل عبء كبير على إمكانيات قبوله بالوظائف الجديدة.

المدير المتعسف سبب مهم .. نايف الفهيد: الأسباب الرئيسية للتسرب الوظيفي تتمثل في بيئة العمل وعدم الموازنة بينها وبين حياة الموظف والتعامل مع الموظفين كآلات@NaifAlfaheid#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tCWg7IniZg — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 1, 2022

نايف الفهيد – خبير الموارد البشرية والمدرب المعتمد لتطوير وتحسين بيئة العمل: هناك منافسة اليوم بين القطاعين العام والخاص، وهذا هو معنى "التسرب الوظيفي" @NaifAlfaheid#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9jRCKDiGAx — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 1, 2022

نايف الفهيد – خبير الموارد البشرية والمدرب المعتمد لتطوير وتحسين بيئة العمل: الموظف كثير الانتقال بين الشركات يشكل عبء كبير على إمكانيات قبوله بالوظائف الجديدة@NaifAlfaheid#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wT7TRJFmis — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 1, 2022

نايف الفهيد – خبير الموارد البشرية والمدرب المعتمد لتطوير وتحسين بيئة العمل: أفضل مدة ألا يقل تواجد الموظف بوظيفة محددة هي من 3 إلى 5 سنوات @NaifAlfaheid#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/30BxELFqPe — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 1, 2022