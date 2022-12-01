أوضح نايف الفهيد خبير الموارد البشرية والمدرب المعتمد لتطوير وتحسين بيئة العمل، أسباب التسرب الوظيفي في القطاع الخاص.

وقال نايف الفهيد: “الأسباب الرئيسية للتسرب الوظيفي تتمثل في بيئة العمل وعدم الموازنة بينها وبين حياة الموظف والتعامل مع الموظفين كآلات”.

وأكد أن “مسئولية تحسين بيئة العمل ضرورة ملحة، ولابد من تواجد التحفيز والترقيات والتطوير”، مشيرا إلى أن أفضل مدة ألا يقل تواجد الموظف بوظيفة محددة هي من 3 إلى 5 سنوات.

كما أشار إلى أن الموظف كثير الانتقال بين الشركات يشكل عبء كبير على إمكانيات قبوله بالوظائف الجديدة.

 