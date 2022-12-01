تعرضت مشتركة في مسابقة ملكة جمال بمدينة ساهوايو المكسيكية، لصعقة كهربائية أثناء ملامستها للميكروفون، على منصة العرض.

والمتسابقة هي أندريا جرانادوس فيكتور، والتي تعمل عارضة أزياء، كانت قد صعدت إلى المنصة في فقرة العرض الخاصة بها، وعندما أمسكت بالميكروفون أصيبت بصدمة كهربائية.

وبينما كانت تحاول التخلص من الميكروفون، فقدت القدرة على التوازن ما أدى إلى سقوطها على أرض المنصة.

وعادت بعد فترة قصيرة من حادثة صعقها بالكهرباء إلى المنصة لأداء فقرتها، ومواصلة منافستها للحصول على لقب ملكة جمال ساهوايو للعام الجاري.