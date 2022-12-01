احتفل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي لثمن نهائي مونديال 2022، عقب فوزه على نظيره الكندي 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وظهر الأمير تميم في منصة ملعب الثمامة بالدوحة وهو يبتسم يصفق بحرارة ويرفع علم المغرب فرحا بتأهلهم.

ورفع الفوز رصيد المغرب إلى 7 نقاط من فوزين، على بلجيكا وكندا، وتعادل مع كرواتيا.