احتفل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي لثمن نهائي مونديال 2022، عقب فوزه على نظيره الكندي 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وظهر الأمير تميم في منصة ملعب الثمامة بالدوحة وهو يبتسم يصفق بحرارة ويرفع علم المغرب فرحا بتأهلهم.
ورفع الفوز رصيد المغرب إلى 7 نقاط من فوزين، على بلجيكا وكندا، وتعادل مع كرواتيا.
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يرفع علم المملكة المغربية الشقيقة من استاد الثمامة
#كأس_العالم #قطر2022#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/LUfKfZfGtD
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
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