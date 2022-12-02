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بعد السقوط في المونديال.. توماس مولر يعلن الاعتزال دولياً

منذ 14 ثانية
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بعد السقوط في المونديال.. توماس مولر يعلن الاعتزال دولياً
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قرر توماس مولر مهاجم منتخب المانيا الاعتزال دولياً في اعقاب الخروج المدوي من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

جاء ذلك بعد أن ودع المنتخب الألماني منافسات المونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، بعد الخروج المدوي من الدور الأول في كأس العالم 2018.

كما اعتذر روبرتو مارتينيزىمدرب المنتخب البلجيكي عن عدم الاستمرار في تدريب “الشياطين الحمر” عقب التعادل السلبي مع كرواتيا وإقصاء الفريق من الدور الأول لمونديال قطر.

وأوضح الإسباني مارتينيز الذي استلم تدريب “الشياطين الحمر” عام 2016 وقادهم إلى نصف نهائي مونديال 2018 إن هذه المباراة كانت مباراتي الأخيرة مع المنتخب،حان الوقت كي أتنحى.

 

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