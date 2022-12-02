توفي شخصين نتيجة تحطم طائرة ذات محرك واحدٍ في منطقة عثمان غازي وسط ولاية بورصة التركية .

وقال حاكم ولاية بورصة التركية ياقوب جانبولات إن الطائرة وقعت بالقرب من محطة الطاقة الكهربائية في بورصة على بعد 72 كيلومتراً من موقع إقلاعها.

تفصيلا، تحطّمت الطائرة عند الساعة الثالثة و40 دقيقة حسب التوقيت المحلي لتركيا، حيث اندلعت فيها النيران على الفور، بينما توجّهت فرق طبيّة وأخرى من الإطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ إلى منطقة عثمان غازي التي سقطت فيها الطائرة التي كان على متنها شخصان أحدهم مالكها.