تعرض شاب بريطاني لنوبة صرع تسببت في فقدانه اللغة الأم الإنجليزية تماماً بعد إفاقته منها، إلا أنه كان قادراً في نفس اللحظة على التحدث باللغة الفرنسية.

عاني ماركوس جونز البالغ من العمر 24 عاماً، من ألم في رأسه تم تشخيصه بورم في المخ، حيث زادت الأعراض لتشمل ضعف الرؤية وفقدان الذاكرة المؤقت وفقاً لصحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية،

وعبّر جونز عن حزنه عندما أصيبت زوجته بالرعب أثناء تحدثه بالفرنسية، مشيراً إلى أنه لم يكن على دراية بالأمر حتى أخبرته به، فقد كان قادراً فقط على التفكير والتحدث بهذه اللغة