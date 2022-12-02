وثّق مقطع فيديو لمعركة اندلعت تحت قبة برلمان السنغال بعدما صفع نائب زميلته على وجهها؛ بسبب اختلافهما على ترشح الرئيس لولاية ثانية.

وأظهر المقطع لحظة صفع نائب لزميلته على وجهها، ومن ثم نشبت المعركة بينهما، كما ظهر نائب آخر يستعد للشجار بخلع ملابسه.

وبيّن المقطع أحد النواب الموجودين وهو يحاول فض المعركة، لكن محاولاته باءت بالفشل.