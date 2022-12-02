أكدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم (الجمعة)، أن العالم أحرز تقدماً نحو تحقيق كفاءة الطاقة هذا العام، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والاختلالات في إمدادات الوقود، ولا يزال هذا التقدم غير كافٍ لتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ.

وقامت الوكالة بدعوة الحكومات لإعطاء الأولوية للجهود المبذولة؛ لتحسين كفاءة الطاقة في المباني ووسائل النقل.

وقالت الوكالة :”أن هناك بيانات أولية تشير إلى أن الاستثمارات العالمية في تحسين كفاءة الطاقة، مثل المضخات الحرارية وعزل المباني، سترتفع 16% هذا العام إلى 560 مليار دولار.”

وأوضحت أن هذه الاستثمارات أدت إلى زيادة كفاءة استهلاك الطاقة بـ2% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعادل نحو ضعف المعدل للسنوات الخمس الماضية، إلا أنه أقل من معدل الـ4% سنويا الذي يُعد ضروريا للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.

وأضافت:” أنه من المتوقع بيع ما يقرب من 3 ملايين مضخة حرارية، تستخدم طاقة ميكانيكية تعمل بالكهرباء وليس الوقود الأحفوري لتدفئة المباني وتبريدها، في أوروبا هذا العام تعادل ضعف الوحدات التي بيعت في 2019.”