حذر أطباء من إغلاق الفم أثناء النوم لفقدان الوزن، حيث انتشر هذا التوجه على التيك توك وحصدت مقاطع الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات.

ووفقًا لشركة Somnifix المصنعة لشريط الفم، فإن إحدى فوائد هذا الأمر هو أن التنفس من خلال الأنف يعزز فقدان الدهون.

وقال الدكتور راج داسجوبتا، أخصائي النوم في جامعة كاليفورنيا الجنوبية إن وضع شريط لاصق على الفم أثناء النوم يمكن أن يؤدي إلى إعاقة التنفس والاختناق، مضيفًا أنه إذا كان الشخص يعاني من انقطاع النفس الانسدادي النومي، فإن الأمر يكون خطيرًا للغاية.

وذكر أن هناك أدلة محدودة على فوائد لصق الفم أثناء النوم، مشددًا على ضرورة التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص قبل محاولة تجربة الأمر.

ولكن أوضح الخبراء أن المشاركة في هذا الاتجاه يمكن أن تسبب الضرر من انقطاع التنفس أثناء النوم.