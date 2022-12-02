قال أحد زوار المسجد النبوي القادمين من مصر إنه يشعر بالطيبة والبركة في المسجد النبوي.
وذكر أن صوت الأذان مميز في المسجد النبوي، كما أنه يشعر بالرعشة عن سماع الأذان، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.
وأضاف أن جميع العاملين في المسجد يقدمون عملهم على أكمل وجه، ومنهم عمال النظافة الذين يعملون وهم مبتسمين .
فيديو | "أشعر بالرعشة عند سماع الأذان"..
زائر لـ #المسجد_النبوي يصف شعوره عند سماعه الأذان #الإخبارية pic.twitter.com/P0xWuYoE38
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 2, 2022
فيديو | "حتى عمال النظافة يعملون وهم مبتسمين "..
زائر لـ #المسجد_النبوي يصف الطيبة والتعامل الحسن الذي لقيه من العاملين #الإخبارية pic.twitter.com/htwCyIznk6
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 2, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً