أعلنت مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة إقامة دورات تدريبية (عن بُعد) بعدة مجالات مجانياً.
وأوضحت الدورات المتاحة:
1- صناعة المحامي:
– يوم الأربعاء 2022/12/07م.
2- التميّز في خدمة العملاء:
– يوم الأحد 2022/12/04م.
3- جودة الأداء الإداري:
– يوم الإثنين 2022/12/05م.
4- طرق التعليم في رياض الأطفال:
– يوم الثلاثاء 2022/12/06م.
5- مهارات الإدارة الحديثة:
– يوم الخميس 2022/12/08م.
6- فن اختراق العقول:
– يوم الأحد 2022/12/11م.
7- الإنتاجية في بيئة العمل:
– يوم الأربعاء 2022/12/14م.
وأشارت إلى أن التقديم متاحا حاليا من خلال المواقع
١- صناعة المحامي: هنا
2- التميّز في خدمة العملاء: هنا
3- جودة الأداء الإداري: هنا
4- طرق التعليم في رياض الأطفال: هنا
5- مهارات الإدارة الحديثة: هنا
6- فن اختراق العقول: هنا
7- الإنتاجية في بيئة العمل: هنا
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