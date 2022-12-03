أعلنت مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة إقامة دورات تدريبية (عن بُعد) بعدة مجالات مجانياً.

وأوضحت الدورات المتاحة:

1- صناعة المحامي:

– يوم الأربعاء 2022/12/07م.

2- التميّز في خدمة العملاء:

– يوم الأحد 2022/12/04م.

3- جودة الأداء الإداري:

– يوم الإثنين 2022/12/05م.

4- طرق التعليم في رياض الأطفال:

– يوم الثلاثاء 2022/12/06م.

5- مهارات الإدارة الحديثة:

– يوم الخميس 2022/12/08م.

6- فن اختراق العقول:

– يوم الأحد 2022/12/11م.

7- الإنتاجية في بيئة العمل:

– يوم الأربعاء 2022/12/14م.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا حاليا من خلال المواقع

١- صناعة المحامي: هنا

2- التميّز في خدمة العملاء: هنا

3- جودة الأداء الإداري: هنا

4- طرق التعليم في رياض الأطفال: هنا

5- مهارات الإدارة الحديثة: هنا

6- فن اختراق العقول: هنا

7- الإنتاجية في بيئة العمل: هنا