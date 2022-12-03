خسارة 3.8 مليار يورو من قيمة مونديال قطر السوقية

خسرت نهائيات كأس العالم 2022 في قطر ما نسبته 31% من قيمتها السوقية، عقب وداع 16 منتخباً البطولة من دورها الأول “المجموعات”، حيث خسرت مبلغ 3.8 مليار يورو من أصل 12.3 مليار يورو.

ووصلت القيمة السوقية للمنتخبات المتأهلة للدور الثاني (دور الـ 16) في البطولة مبلغ 8.4 مليار يورو، حيث شهدت البطولة وداع منتخب ألمانيا، خامس أغلى منتخب في البطولة والذي تبلغ قيمته 885.50 مليون، وتأهل منتخب استراليا الموجود في المركز الـ 29 في قائمة القيمة السوقية لمنتخبات مونديال، وتبلغ قيمته 37.3 مليون يورو.

وودع البطولة منتخب بلجيكا وقيمته أكثر من نصف مليار يورو (563.2 مليون)، ومنتخب أوروغواي والذي لامست قيمته النصف مليار (449.7 مليون)، ومنتخبين قيمتهم أكثر من ربع مليار، وهما: صربيا (359.5 مليون)، والدانمارك (353 مليون).

وغادرت أيضا منتخبات غانا (216.9 مليون)، كندا (187.3 مليون)، المكسيك (176.1 مليون)، ويلز (160.1 مليون)، الكاميرون (155 مليون)، الإكوادور (146.5 مليون)، تونس (62.4 مليون)، إيران (595.3 مليون)، السعودية (25.2 مليون)، كوستاريكا (18.7 مليون)، وقطر (14.9 مليون).

وفي المقابل، تأهلت المنتخبات الأربعة الأولى في القائمة، وهي: إنجلترا (1.26 مليار)، البرازيل (1.14 مليار)، فرنسا (1.03 مليار)، والبرتغال (937 مليون)، وتأهلت أيضا منتخبات إسبانيا (877 مليون)، الأرجنتين (645.2 مليون)، هولندا (857.2 مليون)، كرواتيا (377 مليون)، سويسرا (281 مليون)، أمريكا (277.4 مليون)، بولندا (255.6 مليون)، المغرب (241.1 مليون)، السنغال (229.5 مليون)، كوريا الجنوبية (164.4 مليون)، اليابان (154 مليون)، وأستراليا (37.3 مليون).