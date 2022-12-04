أوضحت مدربة الرياضة لطيفة الصرامي أهمية تمارين الاستطالة للشخص الرياضي وغير الرياضي، لافتةً أنها مهمة لجميع الأعمار سواء الأطفال أو الشباب أو كبار السن .

وقالت الصرامي خلال لقائها على برنامج “صباح السعودية “:” أن تمارين الاستطالة تكون منخفضة الشدة، ويمكن ممارستها قبل التمرين أو بعد التمرين وهي عبارة عن تمدد عضلات الجسم .”

وأضافت:” أن الشخص الرياضي يحتاج لتهيئة العضلات قبل ممارسة التمارين وكذلك بعد ممارسة التمرين يحتاج أن يرخيها .