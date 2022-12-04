أوضحت مدربة الرياضة لطيفة الصرامي أهمية تمارين الاستطالة للشخص الرياضي وغير الرياضي، لافتةً أنها مهمة لجميع الأعمار سواء الأطفال أو الشباب أو كبار السن .
وقالت الصرامي خلال لقائها على برنامج “صباح السعودية “:” أن تمارين الاستطالة تكون منخفضة الشدة، ويمكن ممارستها قبل التمرين أو بعد التمرين وهي عبارة عن تمدد عضلات الجسم .”
وأضافت:” أن الشخص الرياضي يحتاج لتهيئة العضلات قبل ممارسة التمارين وكذلك بعد ممارسة التمرين يحتاج أن يرخيها .
#صباح_السعودية | ما أهمية تمارين الاستطالة للشخص الرياضي وغير الرياضي؟ مدربة اللياقة لطيفة الصرامي توضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/bGLodrUefs
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 4, 2022
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