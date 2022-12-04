أنقذ روبوت حياة رجل يبلغ من العمر 61 عاما عن طريق إزالة ورم سرطاني بحجم 2.3 بوصة من حلقه في أول عملية من نوعها في المملكة المتحدة.

واستخدم الجراحون في مستشفى “جلوسيسترشاير” الملكي جيلا جديدا من الروبوتات يُدعى فيرسيوس لإجراء عملية استئصال مريء لإزالة ورم يبلغ قطره 2.3 بوصة من مريض يُدعى مارتن نوجينت.

وقالت شركة “CMR Surgical”، التي تنتج الجراح الآلي: يمنح الروبوت الجراحين مستوى عالٍ من الدقة عند تنفيذ خطوات إجرائية معقدة أو العمل في ظروف صعبة”.

وأضافت: “بمستويات عالية من الدقة والتحكم، يستطيع الجراحون أداء المزيد من إجراءاتهم المعقدة بالتنظير البطني”.