توج يزيد الراجحي، بطلاً لرالي دبي الصحراوي “دبي باها”، خاتمة بطولة العالم للراليات الصحراوية.

وأهدى لقب رالي دبي السعودي الراجحي لقب بطولة العالم، فيما ذهب لقب بطولة العالم للدراجات للبولندي كونراد دابروفسكي، بعد نجاحه في إنهاء رالي دبي بالمركز الثاني بفارق خمس دقائق و42 ثانية عن متصدر الرالي الدراج النمساوي تويباس ليستر.

ونجح يزيد الراجحي في مراحل اليوم الثاني للرالي التي امتدت بطول 317 كيلومتراً، منها 196 كيلومتراً من المراحل الخاصة، في تعويض المركز الثالث الذي أنهى عليه منافسات اليوم الأول، منتزعاً من خلالها الفوز بالمرحلة الثانية، واعتلاء صدارة الترتيب العام والفوز بالرالي، بزمن بلغ سبع ساعات ودقيقتين و32 ثانية.