أعلنت أمانة محافظة جدة أن قيمة الإجارات التي تم سدادها لسكان الأحياء المطورة بلغت 481 مليون ريال.

وقدمت أمانة جدة لسكان الأحياء المطورة، 98 ألف خدمة حكومية مجانية منذ بداية إزالة الأحياء في أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وتمثلت هذه الخدمات المقدمة في السلال الغذائية، والدواء، والوجبات، ونقل العفش.