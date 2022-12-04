وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، الأحد، إلى البحرين، في أول زيارة رسمية إلى المملكة منذ إعلان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2020.

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في استقبال هرتزوغ الذي قال في تغريدة: “اتفاقات أبراهام أثارت تعاونا إقليميا تاريخيا. أدعو المزيد من الدول في منطقتنا للانضمام إلى هذه الشراكة وتعزيز الشرق الأوسط”.

وقال هرتزوغ قبيل توجهه إلى البحرين صباح الأحد في تغريدة: “سأتداول مع الملك وولي العهد، رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بيننا، بالإضافة إلى القضايا السياسية والتحديات المشتركة، بما في ذلك أزمة المناخ العالمية”.