كشف المختص في شؤون النفط محمد القباني أنه من غير المتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى ما يتجاوز 100 دولار.

وقال “القباني” خلال ظهوره على قناة “الإخبارية” أن ذلك غير ممكن على مدار الثلاث أو الأربع شهور القادمة.

وتابع أن أي تأثير مربوط سياسياً بهذه الأسواق سوف يأثر على الأسعار .

يذكر أن مجموعة “أوبك+” أعلنت في بيان صدر عن اجتماع وزاري لها اليوم الأحد، الإبقاء على المسار الذي أقر في أكتوبر الماضي والقاضي بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل في اليوم.