كشفت مصادر أرجنتينية عن موقف النجم أنخيل دي ماريا من المشاركة في مواجهة هولندا المقبلة في ربع نهائي مونديال قطر.

وأضافت المصادر وفقا لصحيفة “TyCSports” الأرجنتينية إن دي ماريا تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الأيام الماضية، وأصبح قريباً من المشاركة أمام منتخب هولندا في المواجهة المصيرية المرتقبة.

وأكد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني على تحسن حالة لاعبه دي ماريا؛ بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، واحتمالية مشاركته أمام هولندا.

وكان دي ماريا غاب عن مواجهة منتخب الأرجنتين أمام منتخب أستراليا في دور الـ16 بسبب الإصابة، والتي فاز فيها زملاء ميسي بهدفين مقابل هدف.