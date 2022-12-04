نُقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير الدفاع، من السجن إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وأفادت قناة (طيبة) السودانية، الأحد، بنقل الرئيس المعزول عمر البشير إلى المستشفى وخضوعه لفحوصات طبية عاجلة.

وقالت القناة عبر حسابها على تويتر إن نقل الرئيس السابق للمستشفى جاء بقرار من المحكمة.

ويمثل البشير، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين أمام محكمة خاصة في مواجهة اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بسبب تقويض النظام الدستوري على خلفية المشاركة في انقلاب 30 يونيو 1989 بغطاء من جماعة الإخوان، التي كان يتزعمها حسن الترابي الذي توفي في مارس 2016.