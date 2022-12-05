كشف برنامج “حساب المواطن” عن مصير الطلبات المُقدمة خلال الأيام الماضية من بعض المُستفيدين بشأن دراسة حالة الأهلية الخاصة بهم.

وقال حساب المواطن أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 ديسمبر الجاري ستتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المُستفيد باستيفاء شروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه “دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر يناير.

وأوضح أنه لا يتم الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي من ضمن الدخل، كما يمكن حذف الدخل عن طريقة أيقونة تفاصيل الطلب والإفصاح عن الدخل والانتقال إلى الإجراءات يسار الصفحة مع حذف الدخل ثم الضغط على “حفظ”.