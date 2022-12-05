الاعداد السابقة للصحيفة
الاثنين5 ديسمبر

سواق محظوظ

منذ 22 دقيقة
0
1129
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    نصائح هامة للعاملين بالمكاتب لتفادي التهاب المفاصل

    نصائح هامة للعاملين بالمكاتب لتفادي التهاب المفاصل

    منذ 16 دقيقة
    0
    1100

    سواق محظوظ

    منذ 22 دقيقة
    0
    1129
    الحصيني يكشف عن موعد موجة البرد على معظم المملكة 

    الحصيني يكشف عن موعد موجة البرد على معظم المملكة 

    منذ 44 دقيقة
    0
    1677
    الحبيب: حرية التعبير لا تعني الهجوم أو تبادل الشتائم

    الحبيب: حرية التعبير لا تعني الهجوم أو تبادل الشتائم

    منذ 57 دقيقة
    1
    1185
     الصحة تدعو لاستشارة الطبيب بشأن عقار الإيبوبروفين

     الصحة تدعو لاستشارة الطبيب بشأن عقار الإيبوبروفين

    منذ 1 ساعة
    0
    1132