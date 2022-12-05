حدد البنك المركزي السعودي ضوابط إعلان المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية، وذلك من أجل رفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية، وحماية العملاء من التضليل، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.

وكشف البنك أن هذه الضوابط، التي طرحها عبر منصة “استطلاع” لاستطلاع آراء العموم حيالها تمهيداً لإقرارها، تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي الذي يجب على المؤسسات المالية الالتزام به عند إعلان المنتجات والخدمات المالية.

وذكرت الضوابط عدداً من المحظورات الواجب تجنبها عند إعلان هذه المنتجات والخدمات، منها حظر إرسال أي إعلان لمنتجات تأمينية غير مناسبة أو أي منتج ائتماني للعملاء أو للمستهلكين الأفراد أقل من 18 عاما، أو استخدام شعار البنك المركزي في إعلاناتها، أو تقديم إعلان يؤدي إلى وجود لبس مع منتجات أو خدمات أو أسماء أخرى، أو المساس بالنظام العام والآداب العامة أو الإساءة لقيم وعادات المجتمع.

وحظرت هذه الضوابط استخدام صور تمثل وجه أو مظهر أو جزء من وجه أو مظهر لعملة ورقية أو معدنية أو بلاستيكية متداولة نظاماً في المملكة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.