أعلنت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) .

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة:

1- محاسب:

– سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– إعداد حسابات الذمم الدائنة بما في ذلك تجهيز الدفعات وحفظ الفواتير وصرف الدفعات.

2- مُساعد إداري:

– سعودي الجنسية.

– درجة الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– تنفيذ مهام الخدمات السكرتارية والمكتبية، وما تشمله من تنظيم وتوثيق محاضر الاجتماعات ومتابعة إنجاز المعاملات والقرارات، واستقبال ضيوف الرئيس وتنسيق إجراءات السفر، وتطوير مختلف العروض، من أجل المساهمة في تسليم خطة التشغيل السنوية للقسم ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة والسياسات والإجراءات المعتمدة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا حاليا وذلك من خلال المواقع:

1- محاسب .

2- مساعد إداري .