يمكن أن يؤدي احتقان الأنف إلى صعوبة التنفس في فترة النوم، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، فيما توجد بعض النصائح تساعدك على تهدئة الجيوب الأنفية المسدودة حتى تتمكن من تجنب الحرمان من النوم ليلاً.

ويعد الترطيب المناسب من الحلول المهمة للمساعدة في تهدئة احتقان الأنف، يوضح الأطباء أنه يجب على أولئك الذين يعانون من انسداد الأنف شرب الكثير من الماء طوال اليوم لمساعدتك على النوم طوال الليل.

ويعتقد الخبراء، أن الأطعمة الغنية بالتوابل مثل الفلفل الحار أو الثوم يمكن أن تساعد في تنظيف الجيوب الأنفية، بينما قطرات السعال هي وسيلة شائعة لعلاج التهاب الحلق، لكن هل تعلم أنها يمكن أن تساعد في علاج انسداد الأنف أيضًا.

عليك التبديل إلى القهوة منزوعة الكافيين خلال فترة ما بعد الظهر. بهذه الطريقة، ستشعر بالتعب عندما يحين وقت الانهيار في النهاية، بينما يحتوي وبر الحيوانات الأليفة على مسببات الحساسية التي يمكن أن تهيج احتقان الأنف، والتي قد تزداد سوءًا إذا تم تغطية الفراش الخاص بك به.

ويوصي الأطباء بأن بخاخ الأنف بمحلول ملحي مع إكسيليتول هو “طريقة سريعة لتقليل الالتهاب وترطيب أنسجة الأنف المتورمة.” عندما يحتوي الرذاذ على مادة إكسيليتول المضادة للميكروبات، فقد يكون قادرًا على قتل البكتيريا المسببة لالتهاب الجيوب الأنفية.