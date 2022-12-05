أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 2.8 %، مغلقا عند 10419 نقطة (- 305 نقاط)، مواصلا هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي، ومسجلا أدنى إغلاق منذ عام ونصف أي منذ مايو 2021، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال.

وشهدت الجلسة تراجعا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهما “مصرف الراجحي” و”أرامكو السعودية”، عند 77 ريالا (- 4 %) للأول و32.30 ريال (- 2 %) للثاني.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”بنك الرياض” و”أكوا باور” و”السعودي الفرنسي” و”بنك ساب” و”سابك” و”مصرف الإنماء” و”العربي الوطني”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و6 %.

وتصدر سهم “عناية للتأمين” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى.

في المقابل، ارتفع سهم “المجموعة السعودية” بنسبة 2 % عند 20.50 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 3 ملايين سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت اليوم عن توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 0.75 ريال للسهم عن النصف الثاني 2022.