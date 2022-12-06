السالمي: رينارد نحاسبه على بطولتي آسيا والخليج (فيديو)

أكد الناقد الرياضي عماد السالمي أن المنتخب الوطني كان يحتاج التوفيق مثلما حدث مع اليابان أمام ألمانيا التي أضاعت الكثير وأمام أسبانيا والهدف المشكوك به.

وقال السالمي :” هناك ناس تقارن الآن بين العمل الياباني وعمل المملكة وكوريا. كان يحتاج رينارد فقط إلى التوفيق الذي حدث للمنتخب الألماني وكذلك المنتخب الكوري”.

وأضاف ” في الكرة السعودية تطالب رينارد بتقديم أداء جيد في كأس العالم، تحاسبه على بطولة آسيا وكذلك بطولة الخليج هنا يجب محاسبته “.