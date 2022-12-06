السالمي: رينارد نحاسبه على بطولتي آسيا والخليج (فيديو)

أكد الناقد الرياضي عماد السالمي أن المنتخب الوطني كان يحتاج التوفيق مثلما حدث مع اليابان أمام ألمانيا التي أضاعت الكثير وأمام أسبانيا والهدف المشكوك به.
وقال السالمي :” هناك ناس تقارن الآن بين العمل الياباني وعمل المملكة وكوريا. كان يحتاج رينارد فقط إلى التوفيق الذي حدث للمنتخب الألماني وكذلك المنتخب الكوري”.
وأضاف ” في الكرة السعودية تطالب رينارد بتقديم أداء جيد في كأس العالم، تحاسبه على بطولة آسيا وكذلك بطولة الخليج هنا يجب محاسبته “.
عماد السالمي : البعض يقارن عمل المنتخب السعودي باليابان وكوريا .. الأخضر كان يحتاج التوفيق مثلما حدث مع اليابان أمام ألمانيا التي أضاعت الكثير وأمام أسبانيا والهدف المشكوك به .. رينارد نحاسبه على بطولتي آسيا والخليج#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 5, 2022
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