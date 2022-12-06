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الثلاثاء6 ديسمبر

السالمي: رينارد نحاسبه على بطولتي آسيا والخليج (فيديو)

منذ 22 دقيقة
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السالمي: رينارد نحاسبه على بطولتي آسيا والخليج (فيديو)
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أكد الناقد الرياضي عماد السالمي أن المنتخب الوطني كان يحتاج التوفيق مثلما حدث مع اليابان أمام ألمانيا التي أضاعت الكثير وأمام أسبانيا والهدف المشكوك به.

وقال السالمي :” هناك ناس تقارن الآن بين العمل الياباني وعمل المملكة وكوريا. كان يحتاج رينارد فقط إلى التوفيق الذي حدث للمنتخب الألماني وكذلك المنتخب الكوري”.

وأضاف ” في الكرة السعودية تطالب رينارد بتقديم أداء جيد في كأس العالم، تحاسبه على بطولة آسيا وكذلك بطولة الخليج هنا يجب محاسبته “.

 

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