كشفت مجموعة البحري (Bahri)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال تطوير الأعمال، بمقر الشركة في الرياض، الجبيل.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– مدير المبيعات وتطوير الأعمال.
(Sales & Business Development Manager)
وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو أي مجال ذي صلة.
– ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة التجارية وخبرة المبيعات.
خبرة ممتازة في خدمة العملاء بدرجة عالية من الثبات والصبر الجيد للغاية في الاستماع إلى آراء/ملاحظات العملاء.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وللاطلاع على المهام الوظيفية والتقديمعبر موقع (LinkedIn).
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