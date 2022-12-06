كشفت مجموعة البحري (Bahri)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال تطوير الأعمال، بمقر الشركة في الرياض، الجبيل.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– مدير المبيعات وتطوير الأعمال.

(Sales & Business Development Manager)

وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو أي مجال ذي صلة.

– ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة التجارية وخبرة المبيعات.

خبرة ممتازة في خدمة العملاء بدرجة عالية من الثبات والصبر الجيد للغاية في الاستماع إلى آراء/ملاحظات العملاء.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وللاطلاع على المهام الوظيفية والتقديمعبر موقع (LinkedIn).