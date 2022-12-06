أوضح الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، الفوائد الصحية لتناول كوب من عصير البرتقال يوميا.

وأكد الدكتور أحمد صبري، أن عصير البرتقال يصفي الدم ويقتل الدود، كما يزيل الحمى ويقضي عليها ويساعد على هبوط درجة الحرارة، ويطرد البلغم ومفيد لتنظيف البلعوم والحنجرة.

ويعد مدر ومنظف للكلية والمثانة، وملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها، ويساعد على إلتئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية ونافع لإرتفاع ضغط الدم، يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها ويطرد الرمل من الجسم.

ويعتبر البرتقال وعصيره مقوي ومشهي خصوصا للذين يشتكون من فقر الدم، كما أنه يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ، ويقوي العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون(الكولسترول)، وينظم عملية الجهاز التنفسي للإنسان، مضاد للسعال والكحة.