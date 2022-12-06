أطلق عدد من الأطباء، تحذيرا من خطورة تحد أو “ترند” منتشر على تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة، تيك توك TikTok، يشجع المستخدمين على وضع لاصقات على أفواههم لفترة طويلة لاستنشاق كمية أكبر من الأكسجين، وذلك لفقدان الوزن.

ويستهدف التحدي الجديد مستخدمي تيك توك لتشجيعهم على ممارسة التحدي للحصول على عدد من الفوائد منها فقدان الوزن وتحسين النوم، وتحسين تدفق الهواء وإراحة الجسم ، وإيقاف الشخير، ومساعدة الناس على النوم.

وذكر الدكتور راج داسجوبتا، أخصائي النوم في جامعة جنوب كاليفورنيا، لشبكة CNBC بأنه يمكن لهذا التحدي أن يؤدي إلى استرخاء عضلات حلق الشخص أثناء النوم، والذي يسبب إعاقة المسالك الهوائية، كما قد يتسبب في عدم إرسال الدماغ إشارات إلى الجسم بشكل صحيح لمواصلة التنفس.

وأشار إلى أن وضع اللاصقات على الفم في أسوأ الأحوال يمكن أن تؤدي إلى إعاقة التنفس والاختناق ، موضحًا أنه إذا كنت تعاني من انقطاع النفس الانسدادي النومي، يمكن أن يكون هذا خطيرًا للغاية ”.