نصحت مدينة الملك سعود الطبية بالتوجه إلى الطبيب في حال الشعور بأعراض حساسية العين.

وذكرت أن الأعراض تشمل إحساس بالحكة، وزيادة في إفراز الدموع، والإحساس بالجفاف، واحمرار وتورم الملتحمة، مضيفة أن أسباب ذلك هو الرياح المحملة بالأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس، والملوثات الهوائية مثل عوادم السيارات وغيرها.

ونصحت بالحصول على قسط كام من النوم، وتجنب أشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية، وتجنب مسببات الحساسية كالأتربة والغبار، ووضع كمادات المياه الباردة على العين لعدة مرات يوميا.