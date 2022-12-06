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الثلاثاء6 ديسمبر

مدرب كرواتيا : منتخب البرازيل مُرعب

منذ 2 دقيقة
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أشاد مدرب كرواتيا، زلاتكو داليتش، بقدرة وكفاءة منتخب البرازيل في كأس العالم لكرة القدم.

وقال إن كفاءة المنتخب بأنها “مرعبة”، لكنه أكد ثقته في لاعبي فريقه ليكونوا على مستوى التحدي المنتظر.

وتمنى مواجهة كوريا الجنوبية بدلا من البرازيل على بطاقة الظهور في الدور قبل النهائي، لافتا إلى أن تشكيلة لاعبي البرازيل وإمكانات ومواهب وقيمة التشكيلة تعد مرعبة حقا.

وأكد أن منتخب البرازيل أقوى وأفضل منتخب في كأس العالم، لذا فهي مرشحة للفوز ، خاصة وأن لاعبي هذا المنتخب لاعبين جيدين من أصحاب الكفاءة والسرعة.

كما أكد أن عليهم أن يتحلوا بالذكاء، وسيعملون على تحقيق الفوز، واستغلال الفرص عند مواجهة البرازيل.

 

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