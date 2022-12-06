استعرض الأمن العام أبرز الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في مختلف مناطق المملكة.

وتم القبض على عدد من الأشخاص ظهروا عبر محتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة بالرياض.

وأطاحت الجهات الأمنية بمقيم يمني ارتكب حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية وسرقة ما تحويه من مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية بالرياض.

كما تم القبض على مقيم يمني قام بنقل في مركبة يقودها 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بجازان .

وأضاف الأمن العام أنه تم القبض على مقيم يمني قام بنقل مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية وإيوائه 7 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها في شقة مستأجرة من قبله بعسير.

وكذلك تم القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات أثناء وضع التشغيل في مواقع مختلفة.