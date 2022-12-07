كشفت دراسة جديدة عن ارتباط نوبات الصداع النصفي بالنظام الغذائي، حيث تبين أن الأشخاص الذين عانوا من الصداع الشديد والصداع النصفي غالبا ما يتبعون نظاما غذائيا يفتقر إلى الفيتامينات والعناصر الغذائية.

ولاحظ الباحثون أن الأنظمة الغذائية التي يتبعها مرضى الصداع الشديد والصداع النصفي تميل إلى نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل الألياف الغذائية، وحمض الفوليك الكلي، والريبوفلافين، والسيلينيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وكذلك فيتامين A وفيتامين B6 وفيتامين B12، وفيتامين C وفيتامين K.

فيما قالت الدكتورة سيدني غرين، أن الصداع النصفي قد يحدث بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم، لافتة إلى أن الشخص الذي يترك وقتاً بين الوجبات، أو يتخطاها أو يستغني عن مجموعات الطعام الرئيسية، خاصة الكربوهيدرات، فقد يسبب له ذلك انخفاض مستويات السكر في الدم.