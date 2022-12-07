كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في (الرياض) و(جدة).

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني اتصالات ثاني (الرياض)، باحث ما بعد الدكتوراه (الرياض)، أخصائي استقطاب مواهب أول (جدة)، مساعد وحدة طبية ثاني (الرياض)، مسؤول إداري (جدة).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءا من أمس الثلاثاء بتاريخ 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م، فيما لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال موقع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية