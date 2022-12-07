روى مواطن يدعى أبو عبدالكريم تفاصيل معاناته من الإصابة بنقص المناعة المكتسب متحدثاً عن قصة زواجه.

وقال أبو عبد الكريم :” في البداية لم يكن موضوع الزواج في الخطة نهائياً بسبب إصابتي بهذا المرض ولكن بفضل الله وفقني إلى الشخص الذي أستطيع أن أتكلم معه في هذا الموضوع بسبب فهمها ووعيها الكبير”.

وأضاف ” بعدها مباشرة جلسنا مع الأطباء وماقصروا معنا حيث وضحوا لنا كل التفاصيل الخاصة بهذا المرض ومن ثم ساعدونا في أخذ الموافقات وتم الزواج والحمد لله صحتي بعد الزواج صارت أفضل من قبل “.