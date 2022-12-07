روى مواطن يدعى أبو عبدالكريم تفاصيل معاناته من الإصابة بنقص المناعة المكتسب متحدثاً عن قصة زواجه.
وقال أبو عبد الكريم :” في البداية لم يكن موضوع الزواج في الخطة نهائياً بسبب إصابتي بهذا المرض ولكن بفضل الله وفقني إلى الشخص الذي أستطيع أن أتكلم معه في هذا الموضوع بسبب فهمها ووعيها الكبير”.
وأضاف ” بعدها مباشرة جلسنا مع الأطباء وماقصروا معنا حيث وضحوا لنا كل التفاصيل الخاصة بهذا المرض ومن ثم ساعدونا في أخذ الموافقات وتم الزواج والحمد لله صحتي بعد الزواج صارت أفضل من قبل “.
#الشارع_السعودي | أبو عبدالكريم – مصاب بنقص المناعة المكتسب، يروي قصة زواجه. #قناة_السعودية pic.twitter.com/E5dvkUrfFh
— قناة السعودية (@saudiatv) December 6, 2022
الله يشفيه و يعافيه
ما اسم المرض هل مرض الإيدز
وهل يمكن الزواج في حالة إصابة احد الأطراف بالايدز