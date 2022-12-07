أوضح رئيس مركز الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان أن أعداد الشباب السعوديين المستقرين في الصين للتجارة يتجاوز 130 شخصا.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” أن الشباب المتواجدين في الصين يعملون على توفير خدمات كبيرة للمنشآت المتوسطة والصغيرة .

وتابع أن الشباب هناك يقدمون خدمة للأهالي الذين يريدون تجهيز منازلهم ، لافتاً إلى أن هناك اطمئنان من المواطنين السعوديين من التعامل معهم لضمان الجودة والسعر والسرعة.