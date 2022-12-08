أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن البطالة انخفضت بتسارع نتيجة الجهود المشتركة، مشيرا إلى إجراء تعديلات على المشتريات الحكومية لتمكين المحتوى المحلي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن ميزانية المملكة 2023.

وأشار محمد الجدعان، إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن عن استهداف محتوى محلي 60% في المشاريع والشركات التابعة للصندوق، كما أن الصندوق عمل حراكا مميزا في الاقتصاد المحلي فقد أنشأ 60 شركة وتمكن من توفير 500 ألف وظيفة للمواطنين من هذه المشاريع.

وأوضح وزير المالية:”نستهدف نمو الاقتصاد ككل (نمو الإيرادات) وليس نمو الواردات فقط، مشيرا: اتخذنا مبادرات متعددة خلال هذا العام من ضمنها تخفيض بعض الرسوم الجمركية وتقسيط بعض الأعباء المالية على القطاع الخاص بما في ذلك المقابل المالي الذي كان يدفع مقدما لمدة 12 شهرا، والآن يدفع على أقساط ربعية”.

فيديو | وزير المالية: بالأرقام البطالة انخفضت بتسارع نتيجة الجهود المشتركة #ميزانية_السعودية2023 #الإخبارية pic.twitter.com/PnGKE5bLML — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2022

فيديو | وزير المالية: أجرينا تعديلات على المشتريات الحكومية لتمكين المحتوى المحلي #الإخبارية #ميزانية_السعودية2023 pic.twitter.com/1BCvKsdpo8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2022