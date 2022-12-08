كشفت قوات الأمن الخاصة عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية برتبة (جندي أمن)، وذلك .

وأوضحت المستندات المطلوبة

1- نسخة مطبوعة من نموذج طلب التقديم عبر بوابة التوظيف محدد فيه موعد الكشف.

2- نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقه من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها.

3- نسخة من نتيجة اختبار القدرات.

4- نسخة من نتيجة الاختبار التحصيلي.

5- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حال فقدانها إحضار بلاغ من أبشر بذلك.

6- نسخة من (دفتر العائلة ) لوالد المتقدم مع الأساس للمطابقة مع ضرورة وجود اسم الأم.

7- يجب إحضار برنت من الأحوال المدنية في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة.

8- عدد (6) صور ملونه حديثه مقاس (4×6) مكشوف الرأس.

َوذكرت تعليمات لجنة القبول للكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية:

1- حلاقة شعر الرأس رقم 3.

2- الحضور بالزي الرياضي ( بدون جزمه رياضيه) لقياس الطول بشكل دقيق.

3- الحضور الساعة السادسة والنصف صباحاً في موعد الكشف الطبي المبدئي المحدد لكل مجموعة وذلك امام البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة بطريق القصيم شمال مدينة الرياض.

4- يمنع منع باتاً الدخول بالجوالات لمقر قوات الأمن الخاصة.