كشفت قوات الأمن الخاصة عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية برتبة (جندي أمن)، وذلك .
وأوضحت المستندات المطلوبة
1- نسخة مطبوعة من نموذج طلب التقديم عبر بوابة التوظيف محدد فيه موعد الكشف.
2- نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقه من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها.
3- نسخة من نتيجة اختبار القدرات.
4- نسخة من نتيجة الاختبار التحصيلي.
5- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حال فقدانها إحضار بلاغ من أبشر بذلك.
6- نسخة من (دفتر العائلة ) لوالد المتقدم مع الأساس للمطابقة مع ضرورة وجود اسم الأم.
7- يجب إحضار برنت من الأحوال المدنية في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة.
8- عدد (6) صور ملونه حديثه مقاس (4×6) مكشوف الرأس.
َوذكرت تعليمات لجنة القبول للكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية:
1- حلاقة شعر الرأس رقم 3.
2- الحضور بالزي الرياضي ( بدون جزمه رياضيه) لقياس الطول بشكل دقيق.
3- الحضور الساعة السادسة والنصف صباحاً في موعد الكشف الطبي المبدئي المحدد لكل مجموعة وذلك امام البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة بطريق القصيم شمال مدينة الرياض.
4- يمنع منع باتاً الدخول بالجوالات لمقر قوات الأمن الخاصة.
التعليقات
اترك تعليقاً