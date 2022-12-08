وصل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم؛ للمشاركة في (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية)، و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية).

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح الحجرف، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

فيديو | وصول طائرة ولي عهد الكويت إلى الرياض للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية مع الصين #الإخبارية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/kWcoFz6nJW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 8, 2022