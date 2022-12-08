قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام أغلق اليوم على 10246، وبقيمة بلغت 4.186 مليار ريال.

وأضاف أنه تحدث في الأسبوع الماضي عن أهمية النقطة 10600 وعدم كسرها، ولكن للأسف تم كسرها، وحدث بعدها الهبوط الحاد المتواصل الى أن وصل إلى قاع القناة الهابطة عند 10088 كأدنى نقطة وصلها المؤشر هذا الاسبوع والتي تمثل أيضا منطقة كلستر شهري ودعم للقناة الصاعدة على المدى الشهري.

وتوقع أن نشاهد ثبات للمؤشر فوقها واحترامها للأسبوع القادم، حيث اجتمعت فيها عدة دعوم يومية وشهرية، مضيفا أن من المهم الثبات أولا والمحافظة على منطقة 10000-9900.

وأكد أن الثبات أعلاها وعكس الاتجاه صعودًا واختراق منطقة الانعكاس 10957 لكي نؤكد الارتداد بأنه نهاية للتصحيح الممتد من القمة 14000 تقريبا وإلا فإن للتصحيح بقية.