روى طالب من الجنسية الصينية يدرس اللغة العربية في جامعة الصين، انطباعه عن تجربة الدراسة في المملكة.

وأوضح الطالب أن هذا عامه الأول في الجامعة، قائلا: “في جامعة القصيم، ستجد جميع الوسائل متاحة للعلم”.

وأضاف: “العلاقة بين السعودية والصين عميقة وقديمة وزيارة رئيسنا ستفتح لنا المزيد من العلم والثقافة والمعرفة”.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، استقبل اليوم في قصر اليمامة بالرياض، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.