وصلت طائرة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ، والوفد المرافق له صباح اليوم الجمعة؛ للمشاركة في قمة الرياض.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن، ويتوجهان بعد الترحيب به إلى صالة الاستقبال بالمطار .

ويُشار إلى أن زيارة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، جاءت تدشينًا لمرحلة جديدة من العلاقات بعد اطلاق المرحلة الأولى، مع إنشاء منتدى التعاون الصيني العربي عام 2014 .

والجدير بالذكر أن القمة ستهدف إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، بالإضافة إلى بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

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