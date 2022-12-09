هناك أطعمة يجب الإبتعاد عنها في حالة الشعور بالتهاب الحلق ومشاكل البلع لمساعدة الجسم على سرعة الشفاء من التهاب الحلق، كما يلي:

١. وجبات خفيفة مقرمشة

حيث يمكن أن يكون ملمس بعض الأطعمة، مثل رقائق البطاطس والمقرمشات والبسكويت، حادًا عند ابتلاعها وتسبب المزيد من الألم والتهيج. تكون الأطعمة ذات الملمس اللين أفضل وتساعد على التحسن سريعًا عند الإصابة بالتهاب الحلق.

2. فواكه حمضية

تحتوي الفواكه الحمضية على الكثير من فيتامين C، وهو مفيد جدا عندما يكون الشخص مريضًا. لكن إذا كانت حموضة الفواكه الطازجة مثل البرتقال والليمون والليمون الحامض تزيد من دغدغة الحلق عند تناولها، فمن الأفضل تجنب تناولها إلى حين يهدأ التهاب الحلق.

3. الأطعمة الحمضية

يمكن تسبب الأطعمة الحمضية مثل صلصة الطماطم تهيج الحلق تمامًا مثل الفواكه الحمضية. يجب تجنبها مؤقتًا حتى يهدأ الألم والتعافي من التهاب الحلق.

4. طعام حار

يتسبب تناول الأطعمة الحارة أو المضاف إليها صلصة حارة في تهيج منطقة الحلق الملتهبة مما يؤدي إلى زيادة الالتهاب وتأخر التعافي. ينصح خبراء التغذية باستبعاد البهارات والإضافات الحريفة

5. الخضروات النيئة الصلبة

يمكن أن يؤدي تناول الجزر والكرفس، وهي عناصر مفيدة صحيًا، إلى ازعاج في منطقة الحلق المتهيجة. .

6. الأطعمة المخبوزة والمقلية

يتميز الدجاج وحلقات البصل المقلية بطبقة مقرمشة وخشنة، لكنها يمكن أن تكون سببًا لتهيج التهاب الحلق. يمكن تناول الأطعمة المقلية أثناء الإصابة بالتهاب الحلق لكن يجب تذكر إزالة الطبقات الخشنة الملمس.