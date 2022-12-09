اقترب النزاع القائم بين الإتحاد الأوروبي وشركة “آبل” الأمريكية على الانتهاء؛ وذلك بعدما استغرق الأمر سنوات تحديداً مع بداية 2020، ليمرر البرلمان الأوروبي القرار لتفعيله والذي سيتسغرق عامين أى فى 2024، لتصبح جميع كابلات الشواحن فى هواتف آيفون موحدة من نوع USB-C.

ويُشار إلى أن البرلمان الأوروبي اتخذ فى يونيو الماضي خطوة فعالة لفرض شاحن موحد في أوروبا، لتعط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر بحلول أكتوبر المنصرم لتفويض القرار، لتوافق أبل أخيرًا .

والجدير بالذكر أن قرار توحيد الشاحن من نوع USB-C تضمن أيضًا منتجات أخرى مابين الكاميرات الرقمية، سماعات الرأس، أجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، ومكبرات الصوت المحمولة، وكذلك مصنعي أجهزة الكمبيوتر المحمول “اللابتوب”، ولكن أمامهم من الوقت حتي أبريل 2026.