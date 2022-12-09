كشفت تسريبات عن رباعية الدفع الجديدة التي ستطلقها Chery، والمتوقع أن تنافس سيارات Range Rover الجديدة.

وجاءت سيارة Chery Tiggo 9 المنتظرة بهيكل كبير وانسيابي، إذ تحتوي على فتحات هواء مميزة التصميم، ومصابيح تعمل بتقنيات LED الحديثة، كذلك تميزت من حيث شكل أقراص العجلات وتصميم إضاءة الواجهة الخلفية، وجاءت قبضات الأبواب فيها مخفية داخل الهيكل وتخرج منه عند استعمالها فقط

وأشارت المعلومات المتوفرة إلى أن السيارة ستأتي بطول 4 أمتار و80 سنتيمترا، وستجهز بعجلات تبدأ مقاساتها من 20 إنشا، وستكون مقصورتها أوسع من مقصورات سيارات Exeed الشهيرة.

ولفتت إلى أنها ستحصل على مقاعد جلدية مريحة مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، وحساسات للضوء والمطر، ونظام تشغيل المحرك والأضواء عن بعد، كما ستجهز بحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

كما ستعمل السيارة بمحركات TGDI توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 261 حصانا، وتجهّز بعلبة سرع أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، وبخصوص سعرها فيتوقع أن يكون نحو 28 ألف دولار.