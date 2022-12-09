حددت الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل الذي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا أهداف المركز، ومنها تعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل بكل أنماطه، من خلال نشر الوعي وثقافة السلامة بين المستفيدين داخل المنظومة وخارجها، وتقديم توصيات إرشادية مبنية على عمليات التحليل الاستقصائي وأفضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وشملت اختصاصات المركز عدة أشياء منها وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بسلامة النقل، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، والتحليل الاستقصائي في جميع الحوادث الجسيمة التي تقع في وسائل النقل، مثل ما يقع للمركبات والشاحنات والحافلات في إقليم المملكة، وما يقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة، والطائرات السعودية أو التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول، والطائرات السعودية أو التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية في أقاليم الدول الأخرى.

كما شملت الحوادث أيضا كل ما يقع للمركبات البحرية في إقليم المملكة، والمركبات البحرية التي في أعالي البحار إذا كانت ترفع علم المملكة، والمركبات البحرية التي ترفع علم المملكة في أقاليم الدول الأخرى، وما يقع للقطارات في إقليم المملكة.

كما يختص المجلس بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات تضم جميع ما يتعلق بالحوادث الجسيمة، وإحصاءاتها وما يلزم لإجراء التحليل الاستقصائي في المملكة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وتسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بالحوادث الجسيمة وما يتعلق بها إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وسيعمل المركز أيضا على تقديم الخدمات والاستشارات ذات الصلة بأعماله إلى الجهات الحكومية وغيرها داخل المملكة وخارجها، وإجراء الدراسات والأبحاث وإعداد التقارير والمؤشرات المتعلقة بسلامة النقل وتعزيزها؛ ومشاركتها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، بجانب استخدام وسائل التقنية في القيام بمهماته بما ينعكس على النتائج التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة النقل، والاستفادة من الممارسات والخبرات المحلية والدولية بما يسهم في تعزيز سلامة النقل، وكذلك التعاون مع الجهات الأكاديمية والمؤسسات البحثية المحلية والدولية ذات الصلة بأعماله.

وسيختص المركز أيضا بعقد الندوات والدورات وورش العمل التدريبية المتصلة بسلامة النقل لمنسوبيه أو الجهات الأخرى ذات العلاقة أو المستفيدين من خدماته؛ بما يسهم في تعزيز الوعي بأدوار المركز ونشر ثقافة سلامة النقل، وتنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات الصلة بسلامة النقل والمشاركة فيها؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات المحلية والدولية ذات العلاقة بأدواره؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وسيكون للمركز مجلس برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية، ورئيس تنفيذي يتولى عدة اختصاصات منها، اقتراح السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، واقتراح المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واستشارات وأعمال، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

وسيخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، كما سيكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، وستكون السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، أما موارد المركز فتكون من مما يخصص له في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال والاستشارات التي يقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.