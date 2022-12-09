مدرب البرتغال يكشف حقيقة رغبة رونالدو في مغادرة معسكر المنتخب

كشف المدير الفني لمنتخب البرتغال فرناندو سانتوس حقيقة رغبة كريستيانو رونالدو في مغادرة معسكر منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، بعد تواجده على مقاعد البدلاء ضد سويسرا.

جاء ذلك بعدما ذكرت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، أن قائد المنتخب سبق أن هدد بالرحيل بعد محادثة مع المدير الفني.

ورد سانتوس على هذه الأنباء في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة البرتغال ضد المغرب، قائلًا: “لقد تحدثت مع رونالدو، الأمر كان سيصبح سيئًا لو لم نجري ذلك الحديث، هو قائد المنتخب وما يمثله لنا هو الكثير، سأشرح تفاصيل ذلك الحديث لاحقًا”.

وتابع مدرب البرتغال : “يوم المباراة شرحت له لما لن يشارك من البداية ضد سويسرا حتى لا يشعر بالمفاجأة”.

وأضاف : “قلت له إنه لن يكون متواجدًا منذ البداية، توقعنا أن تكون المباراة أصعب ولأسباب واضحة لم يكن سعيدًا بذلك القرار وقال لي هل تعتقد حقًا أنها فكرة سديدة”.

واختتم مدرب البرتغال تصريحاته قائلًا: “كريستيانو لم يخبرني قط إنه يريد مغادرة المنتخب البرتغالي، لقد آن الآوان أن نتوقف عن ذلك الحديث الجدلي”.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره المغربي، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.